Die 50-jährige Britta Goehring arbeitet schon ihr halbes Leben beim DRK in Magdeburg. Sie erzählt über Krisen, Frauen in Führungspositionen und wie sie ihr politisches Engagement mit der gebotenen Neutralität des DRK vereinbart.

Magdeburgs DRK-Chefin: Was ich in Magdeburg noch erreichen will

Britta Goehring ist ihr halbes Leben lang beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Magdeburg. In ihrem Büro hängen zahlreiche Postkarten. Denn: Sie liebt es zu reisen.

Magdeburg. - Sie ist Geschäftsstellenleiterin des DRK in Magdeburg, Sprecherin der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) in Alt-Olvenstedt, engagiert sich bei der Personenauskunftsstelle. Die 50-jährige Brita Goehring lebt jedoch in Schönebeck. Mit Volksstimme-Reporterin Lena Bellon spricht sie darüber, wie das alles zusammenpasst, wie sie Frauen in Führungspositionen wahrnimmt und welche Krisen sie in 25 Jahren DRK durchlebt hat.