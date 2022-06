Verkehr Magdeburgs Falschparker-Hochburg ist Stadtfeld

Gut ein Viertel aller Falschparkerdelikte erfasst das Magdeburger Ordnungsamt in Stadtfeld-Ost. Der Ruf nach intensiveren und auch nächtlichen Kontrollen wird lauter. Wo am häufigsten falsch geparkt wird und was Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter davon hält.