Wenn der Duft von Plätzchen in der Luft liegt, begleiten uns Adventskalender durch die Vorweihnachtszeit. Wie aus einem alten Wagenrad eine weltweite Tradition wurde und warum heute sogar Haustiere Türchen öffnen dürfen .

Die außergewöhnlichsten Adventskalender: Mit Chili, Wurst oder Bier die Tage bis Weihnachten genießen

Die ersten gedruckten Adventskalender kamen 1902 in Hamburg auf den Markt - heute gibt es Kalender für alle Geschmäcker und in allen Größen und Formen.

Jerichower Land - Wie der Kranz, Plätzchen, Glühwein oder Lebkuchen, so gehört auch der Adventskalender für viele Menschen mit zur Vorweihnachtszeit. Vorbei sind in vielen Familien die Zeiten, in denen täglich kleine Bildchen die Zeit bis zum Heiligabend verkürzen sollten - mittlerweile sind Adventskalender mit allen möglichen Produkten und in allen Größen und Formen erhältlich. Preislich gibt es nach oben hin kaum Grenzen und selbst die lieben tierischen Familienmitglieder kommen im Advent voll auf ihre Kosten.