Magdeburgs neuer Finanzbeigeordneter wurde per Los bestimmt

Magdeburg hat einen neuen Finanzbeigeordneten: Thorsten Kroll führt jetzt das Dezernat, das über die Stadtkasse wacht. Dass der neue Dezernent dabei am Ende per Los bestimmt wurde, sorgte bei Beobachtern und einigen Stadträten für Augenreiben.

Magdeburg - Das hätte sich Alexander Pott, Magdeburgs Stadtratsvorsitzender und Mathematikprofessor an der Otto-von-Guericke-Universität kaum träumen lassen: Dass er eines Tages als Glücksfee auftritt und in den Lostopf greift, um einen Posten mit einem Verantwortungsbereich von 650 Millionen Euro zu vergeben. So war es aber am Dienstag bei der Sondersitzung des Stadtrats gekommen, als der Posten des Beigeordneten für Finanzen und Vermögen vergeben wurde: Im zweiten Wahlgang hatten Marcus Waselewski und Thorsten Kroll jeweils 23 Stimmen. Laut der sachsen-anhaltischen Kommunalverfassung zieht in einem solchen Fall der Vorsitzende des Stadtrats das Los – ein Verfahren mit dem dieser alles andere als glücklich ist.