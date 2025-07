Magdeburg. - „Die Lage ist sehr gut angebunden. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Straßenbahnhaltestellen sind in der direkten Umgebung“, hieß es im November 2024 seitens der Sorglosmakler. Das hat Geschäftsführer Enrico Gerloff über das Wohnprojekt am Sternsee in Magdeburg-Olvenstedt gesagt. Am Roggengrund entstehen Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen, die mit einem Blick auf den Sternsee und altersgerechten Bedingungen überzeugen sollen. Nun haben sie die Vermarktung des Wohnprojekts abgesagt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.