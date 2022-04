Maler Rayk Goetze stellt seine Kunst in der Magdeburger Galerie Fabra Ars aus

Magdeburg - „Es gibt Maler, die reden gern über ihre Bilder“, sagt Rayk Goetze, „aber wenn ich hätte Bilder beschreiben wollen, hätte ich einen Essay oder eine Novelle geschrieben.“ Ein alter Konflikt sei das. Und so ist der Betrachter auf sich gestellt, dafür aber frei in der Interpration. Gelegenheit, sich mit den Bildern des 1964 in Stralsund geborenen Malers zu befassen, haben Interessenten aktuell in der Galerie Fabra Ars am Ulrichplatz. Noch bis zum 30. Oktober sind die groß- und kleinformatigen Bilder dort zu sehen. „Ich spiele gern mit übergroßen Bildern, wenn ich in kleinen Räumen ausstelle“, sagt er. Da macht die Galerie Fabra Ars keine Ausnahme. Zwar ist der Künstler, der inzwischen in Leipzig lebt und arbeitet, mit einer ganzen Reihe von Bildern in Magdeburg angereist, aber er weist Galeristin Tatyana Nindel und Künstlerin Berit Mücke an: „Packt noch nicht alles aus, so viel hängen wir nicht.“ Sie helfen beim Aufbau der Ausstellung. Das „Finish“ aber übernimmt Goetze gern selbst.