Dortmunds Reyna hatte die Wahl: Gladbach oder Italien? Jetzt steht der Transfer des US-Profis offenbar kurz bevor.

Von einer Borussia zur anderen: Giovanni Reyna steht vor einem Wechsel nach Mönchengladbach.

Dortmund - Die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht.