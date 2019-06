Die Magdeburger Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am 26. Juni 2019 in der Sandtorstraße ereignet hatte. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Weil das Opfer eines Verkehrsunfalls nicht vernehmungsfähig ist, bittet die Magdeburger Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Magdeburg (vs) l Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Unfalls. Am Mittwochvormittag ereignete sich in der Sandtorstraße ein Zusammenstoß eines Autos mit einem Mofa, bei dem der Mofafahrer schwer verletzt wurde. Aufgrund der Schwere der Verletzungen konnte der Mofafahrer von der Polizei nicht zum Hergang des Verkehrsunfalls befragt werden.

Jetzt erhofft sich das Polizeirevier Magdeburg zur Aufklärung der genauen Unfallumstände Hinweise aus der Bevölkerung und bittet um deren Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang am 26. Juni 2019 gegen 9.50 Uhr in der Sandtorstraße geben können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546 32 92 im Polizeirevier zu melden.

Der Mofafahrer war in der Sandtorstraße kurz hinter der Ausfahrt aus dem Askanischen Tunnel beim Fahrspurwechsel mit einem Pkw zusammengestoßen.