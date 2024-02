Marode Wege und kranker See: Hier klemmt es in Magdeburg-Nord

Magdeburg - Zur ersten ihrer vier jährlichen Bürgerversammlungen in den Stadtteilen wird Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris am 16. März 2024 an den Neustädter See kommen. Erstmals an einem Sonnabend und kurz nach dem Frühstück um 10 Uhr will sie sich den Fragen der Anwohner stellen. Um entsprechend vorbereitet zu sein, können die Gemeinwesenarbeitsgruppen (GWA) vor Ort jeweils im Vorfeld Fragen sammeln und einreichen.