Neuer Beirat in Planung Mehr Einfluss von Menschen mit Behinderungen in Magdeburgs Politik
Nach Klima- und Integrations- soll in Magdeburg nun auch ein Inklusionsbeirat entstehen – und Menschen mit Behinderungen künftig eine deutlich stärkere Stimme in der Stadtpolitik geben.
21.12.2025, 10:00
Magdeburg. - In Magdeburg könnte es bald ein neues Sprachrohr für mehr Teilhabe geben: Menschen mit Beeinträchtigung sollen künftig stärker in politische Entscheidungen eingebunden werden. Im Januar entscheidet der Stadtrat darüber, ob ein neuer Inklusionsbeirat ins Leben gerufen wird – ein Gremium, das mehr sein soll als nur ein weiterer Arbeitskreis.