Nach Klima- und Integrations- soll in Magdeburg nun auch ein Inklusionsbeirat entstehen – und Menschen mit Behinderungen künftig eine deutlich stärkere Stimme in der Stadtpolitik geben.

Mehr Einfluss von Menschen mit Behinderungen in Magdeburgs Politik

Im Sommer 2022 demonstrierten die Inklusionsbotschafter in der Landeshauptstadt. Nun, drei Jahre später, tut sich etwas in der Stadtpolitik. In Magdeburg sollen Menschen mit Behinderungen künftig stärker in politische Entscheidungen einbezogen werden.

Magdeburg. - In Magdeburg könnte es bald ein neues Sprachrohr für mehr Teilhabe geben: Menschen mit Beeinträchtigung sollen künftig stärker in politische Entscheidungen eingebunden werden. Im Januar entscheidet der Stadtrat darüber, ob ein neuer Inklusionsbeirat ins Leben gerufen wird – ein Gremium, das mehr sein soll als nur ein weiterer Arbeitskreis.