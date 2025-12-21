Ob japanische, mexikanische oder chinesische Küche: Im Werk 3 in Benneckenstein können Besucher bei verschiedenen Seminaren die Esskulturen ferner Länder kennenlernen. Was sie im Oberharz-Ort 2026 erwartet.

Kulinarische Reise in ferne Länder: Welche Esskulturen im Werk 3 2026 vorgestellt werden

Im Werk 3 in Benneckenstein finden 2026 wieder Veranstaltungen statt. Viele drehen sich ums Essen.

Benneckenstein. - Lust auf japanische Teigtaschen? Oder doch lieber eine kulinarische Reise durch Kanada oder mexikanisches Essen? In der Event-Location Werk 3 in Benneckenstein haben Teilnehmer auch 2026 die Chance, Gerichte und die Essenskultur aus fernen Ländern kennenzulernen und zu erfahren, wie sie diese Zuhause zubereiten.