Das Medizinische Versorgungszentrum „Im Altstadtquartier“ in Magdeburg wird erweitert. Was bringt das den Patienten?

Mehr Platz für medizinische Versorgung in Magdeburg

Ärzte mit mehr Raum in Magdeburg

Carl Meißner (v. l.), Stephan Dalicho und Uwe Joneck sind Geschäftsführer des MVZ und werfen vor der Unterzeichnung mit Rollandy Horvath, Geschäftsführer der Getec-PM, und Getec-Projektleiter Andreas Ache einen Blick in den neuen Mietvertrag. Links hinten das Gebäude mit dem MVZ, rechts der Neubau mit Räumen für die Erweiterung der Einrichtung in Magdeburg.

Magdeburg. - In vollem Gang sind die Arbeiten an Neubauten auf der Nordwestecke des Altstadtquartiers, dem früheren Altstädtischen Krankenhaus. Diesen Montag haben die Geschäftsführer des im benachbarten Altbau ansässigen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ), Stephan Dalicho, Uwe Joneck und Carl Meißner, und Rollandy Horvath, Geschäftsführer der Getec-PM, und Getec-Projektleiter Andreas Ache einen Mietvertrag über die Nutzung weiterer Räume unterzeichnet. Konkret bedeutet dies, dass die Verwaltung des MVZ in den Neubau umzieht. Die im Altbau frei werdenden rund 500 Quadratmeter sollen für die weitere Stärkung des medizinischen Angebots genutzt werden.