In einem Zehngeschosser in Magdeburg ist der Fahrstuhl ausgefallen. Jemand hatte auf die Technik uriniert.

Magdeburg - „Immer noch kaputt“, grummelt ein Mann, als er mit seinem Klapp-E-Bike vor seiner Haustür in Magdeburg hält. Er wohnt dort im siebten Stock eines Plattenbaus und muss sein Gefährt schon seit einer Woche die Treppen hochtragen. Denn unten stehenlassen will er es nicht. Und tragen muss er es, weil seit 12. April 2024 der Fahrstuhl in dem Zehngeschosser nicht funktioniert.