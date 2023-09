Im Alten Rathaus am Alten Markt in Magdeburg wird über den Haushaltsplan 2024 beraten.

Magdeburg - Die Landeshauptstadt muss für das kommende Jahr sparen und mehr Geld einnehmen. Das sind die zwei zentralen Botschaften von Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) bei der Vorstellung des Haushaltsplanes für 2024. Der umfasst mit rund einer Milliarde Euro einen Rekord an Einnahmen und Ausgaben.

Der Makel dabei: Die Einnahmen decken nicht die Ausgaben. Bis zum Jahresende müssen mindestens 31 Millionen Euro eingespart oder aufgebracht werden, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Haushaltsloch von 31 Millionen Euro

Die Stadtverwaltung hat deshalb eine eigene Liste vorgelegt, die nun in Ausschüssen und letztlich in zwei Ratssitzungen im Dezember 2023 beraten und beschlossen werden soll. Damit sollen - so der Stadtrat diesen Maßnahmen folgt - 15 Millionen Euro des 31 Millionen Euro großen Haushaltsloches geschlossen werden.

Diese Liste enthält Sparmaßnahmen unter anderem beim Personal der Landeshauptstadt. Durch das Ausscheiden von Mitarbeitern in die Rente und der dann folgenden Nichtbesetzung oder Verschiebung von deren Stellen sollen allein rund sechs Millionen Euro eingespart werden, kündigte OB Borris an.

Parkgebühren, Bettensteuer und Kita-Beiträge der Eltern

Die Posten bei den Mehreinnahmen betreffen vor allem Autofahrer und Eltern. So soll das Parken in Magdeburg künftig teurer werden. Genaue Angaben machte Borris nicht, brachte aber eine Erhöhung der Parkgebühr von 50 Cent je halbe Stunde ins Gespräch. Allerdings solle das gesamte Parkgebührensystem betrachtet werden. Da gebe es Parkflächen, die noch gebührenfrei seien oder wo deutlich weniger gezahlt werden muss als in vergleichbaren Gemeinden. Im Gegenzug könnte beispielsweise das Tagesticket günstiger werden. Einzelheiten sollten nun in den Ausschüssen und im Stadtrat beraten werden.

Das treffe auch auf eine mögliche Erhöhung von Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung in Kitas zu. Bis zu 30 Euro je Platz sind hier im Gespräch, so Borris. Auch hier müsse abgewogen und beraten werden.

Mehr Eintritt in städtischen Einrichtungen

Allerdings, so Borris, werde ein Haushaltsausgleich nur gelingen, wenn Einnahmen verbessert und Ausgaben reduziert würden. Deshalb werde auch über höhere Eintrittsgelder in städtischen Einrichtungen und eine Bettensteuer von drei Euro je Nacht für Touristen nachgedacht. Letztere könnte zwei Millionen Euro in die Stadtkasse spülen.

Als Ursachen für das Defizit im Haushalt nannte Borris gestiegene Aufwendungen im Sozialbereich. Der Sozialbereich umfasst allein 45 Prozent des gesamten Haushaltes. Zudem nannte sie gestiegene Baupreise und Zinssteigerungen, den Finanzbedarf im Nahverkehr für Bus und Bahn und wachsende Personalkosten durch Tarifabschlüsse als Auslöser für die Unterdeckung der Stadtkasse. Unter anderem deshalb betrage die Netto-Neuverschuldung für 2024 rund 46 Millionen Euro.

Borris rechne nach den Abstimmungen mit den Stadträten zum Jahresende zwar nicht mit einem ausgeglichenen, aber genehmigungsfähigen Haushalt. Das sei wichtig, um in der Stadt weiter gestalten zu können und sich nicht einem Haushaltskonsolidierungskonzept unterwerfen zu müssen mit möglichen Haushaltssperren. Gelinge dies, habe man die Stadtfinanzen noch in eigener Hand.

Magdeburg muss mehr Geld einnehmen und weniger ausgeben. IMAGO/Lobeca

Das soll investiert werden

Trotz allem solle weiter kräftig investiert werden. Die Gesamtsumme umfasst 143 Millionen Euro und damit weniger als im Rekordjahr 2021, als 185 Millionen Euro investiert wurden. Damals schlugen aber auch noch Großprojekte wie der Tunnelbau stärker zu Buche.

2024 werden nun unter anderen entweder fortgesetzt oder neu begonnen:

Weiterer Umbau der Hyparschale

Neubau Sporthalle für TuS

Ausbau Grundschule Westerhüsen

Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache

Nebenplätze an der MDCC-Arena

Strombrückenzug

Straßenbahnstrecke Damaschkeplatz-Bruseplatz

Alle Maßnahmen sollen in den nächsten Wochen konkretisiert und mit den Stadträten diskutiert werden. Weitere Vorschläge von der Verwaltung sollen noch folgen. Vor den abschließenden Haushaltsberatungen im Dezember soll es eine gemeinsame Sondersitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses geben, in dem die Maßnahmen so besprochen werden, das sie anschließend in den beiden Haushaltsberatungen des Stadtrates mehrheitsfähig werden.

Die Verhandlungen dürften schwierig werden. 2024 wird ein neuer Stadtrat gewählt, was bei möglichen Kandidaten und deren Parteien Begehrlichkeiten wecken dürfte.

Mit einem ausgeglichenen Haushalt rechnet OB Borris frühestens 2027.