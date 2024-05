In einer Magdeburger Schule wurden Mineralfasern in der Luft festgestellt. Nun werden Maßnahmen ergriffen.

Magdeburg. - In einer Magdeburger Schule wurde kürzlich der Austritt künstlicher Mineralfasern festgestellt. Das teilt die Stadt Magdeburg in einer Pressemitteilung mit. Daher würden in den Sommerferien mehrmonatige Modernisierungsarbeiten beginnen. Konkret findet der Austausch aller Raumakustikdeckenplatten in dem Gebäude statt, da in Staubproben festgestellt worden sei, dass die künstlichen Mineralfasern aus den Akustikdecken stammen. Die Entdeckung konnte jedoch nur aufgrund eines Zufalls gemacht werden.