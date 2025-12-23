Ein Bücherschrank wurde mitten in der Magdeburger Innenstadt aufgestellt. Wer das Angebot für Lesefreunde organisiert hat und wie es funktioniert.

In der Magdeburger Innenstadt wurde ein weiterer Bücherschrank aufgestellt. Lesefreunde können sich dort jederzeit bedienen.

Magdeburg. - Einfach so beim Spaziergang ein neues Buch mitnehmen und ein ausgelesenes abgeben - das ist in Magdeburg nun an einer dritten Stelle möglich. Denn ein weiterer Bücherschrank im Rahmen des Projekts „Magdebuch“ wurde jetzt eingeweiht.