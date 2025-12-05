Mit dem Projekt Magdebuch sollen lesebegeisterte Magdeburger unkompliziert neue Bücher finden können. Ein weiterer spezieller Schrank zur Ausleihe wurde jetzt aufgestellt.

Drei neue Standorte auch im Internet

In Magdeburg wurde ein weiterer öffentlicher Bücherschrank aufgestellt. Jeder kann dort Bücher reinstellen und rausnehmen.

Magdeburg. - Schon kurz nach der offiziellen Eröffnung des neuen Bücherschranks in Magdeburg sind die Regale gut gefüllt. Werke von Dan Brown, Charlotte Link und Henning Mankell stehen dort nun unter anderem und können von jedem jederzeit mitgenommen werden. Als Ausgleich können eigene Bücher hineingestellt werden.