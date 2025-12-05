weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Mit dem Projekt Magdebuch sollen lesebegeisterte Magdeburger unkompliziert neue Bücher finden können. Ein weiterer spezieller Schrank zur Ausleihe wurde jetzt aufgestellt.

Von Stefan Harter 05.12.2025, 07:30
In Magdeburg wurde ein weiterer öffentlicher Bücherschrank aufgestellt. Jeder kann dort Bücher reinstellen und rausnehmen.
In Magdeburg wurde ein weiterer öffentlicher Bücherschrank aufgestellt. Jeder kann dort Bücher reinstellen und rausnehmen. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Schon kurz nach der offiziellen Eröffnung des neuen Bücherschranks in Magdeburg sind die Regale gut gefüllt. Werke von Dan Brown, Charlotte Link und Henning Mankell stehen dort nun unter anderem und können von jedem jederzeit mitgenommen werden. Als Ausgleich können eigene Bücher hineingestellt werden.