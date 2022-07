Mit dem Uhu über den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Magdeburg - Glühwein und Schmalzkuchen, Rostbratwurst, Punsch und Kakao, Riesenrad und Entenangeln, Weihnachtsbaumschmuck, Obst und Wurstwaren - so kennt man den Magdeburger Weihnachtsmarkt und so kommt er in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen daher und lockt die an den Ständen mit 2G-Bändchen ausgestatteten Besucher auch aus dem Umland an. Im Falle von Jana Friedrich und Jens Haberlandt galt dies jetzt nicht nur für sie selbst. Mit ihrer Begleitung sorgten sie für ein großes Hallo, für gezückte Handykameras, für neugierige Blicke und Fragen. Die beiden waren mit vier ihrer Eulen aus Bernburg von der Saale an die Elbe gekommen, unternahmen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt einen Rundgang. Doch was lockt sie nach Magdeburg?