Konzerte Mit der Geige von Magdeburg nach New York: Elfjährige gewinnt internationalen Wettbewerb

In der New Yorker Carnegie Hall gespielt zu haben, können wohl nur wenige junge Musiker von sich behaupten. Die elfjährige Louisa Schewe aus Magdeburg gehört zu ihnen. Als Solistin ist sie nun auch in Magdeburg zu erleben.