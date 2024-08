In unserer Serie „Rein ins Rayonhaus“ werfen wir einen genauen Blick in die für Magdeburg typischen Häuser aus der Zeit der Festungsstadt. Heute öffnet Hans-Herbert Schridde die Türen der Toepffer-Villa.

Mit Impressionen: So mondän ist es in der Toepffer-Villa

Magdeburg. - Magdeburg war über Jahrhunderte Festungsstadt. Noch heute zeugen etliche Festungsanlagen davon. Ein besonderes Erbe aus dieser Zeit sind auch die Rayonhäuser. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen. Rund 45 soll es noch geben. In unserer Serie „Rein ins Rayonhaus“ werfen wir einen Blick hinter die Fachwerkfassaden. Zum Auftakt zeigte Gerfried Kliems sein Rayonhaus an der Leipziger Straße. Im zweiten Teil hat Hans-Herbert Schridde die Türen zur größten Fachwerk-Villa in Magdeburg, der Toepffer-Villa an der Liebknechtstraße 14, geöffnet.