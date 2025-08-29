Abschied nach über 30 Jahren Mit Limousine und Schnitzeljagd: Magdeburger Kitaleiterin verabschiedet
Mehr als 30 Jahre lang steckte Petra Prill ihr Herzblut in die Kita "Kinderkasten" - nun ist Schluss. Zu ihrem Abschied veranstalteten Kinder, Erzieher und Eltern aber noch ein gebührendes Fest mit vielen Überraschungen, bei dem kaum ein Auge trocken blieb.
29.08.2025, 13:21
Magdeburg. - Emotional ging es jetzt in der Magdeburger Kita „Kinderkasten“ zu. Nach mehr als 30 Jahren als Leiterin wurde Petra Prill verabschiedet.