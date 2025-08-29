weather regenschauer
  4. Abschied nach über 30 Jahren: Mit Limousine und Schnitzeljagd: Magdeburger Kitaleiterin verabschiedet

Mehr als 30 Jahre lang steckte Petra Prill ihr Herzblut in die Kita "Kinderkasten" - nun ist Schluss. Zu ihrem Abschied veranstalteten Kinder, Erzieher und Eltern aber noch ein gebührendes Fest mit vielen Überraschungen, bei dem kaum ein Auge trocken blieb.

Von Angelina Nolte 29.08.2025, 13:21
Kitaleiterin Petra Prill bekam von Kollegen, Kindern und Eltern viele Geschenke überreicht
Magdeburg. - Emotional ging es jetzt in der Magdeburger Kita „Kinderkasten“ zu. Nach mehr als 30 Jahren als Leiterin wurde Petra Prill verabschiedet.