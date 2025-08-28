weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburg: E-Mail-Affäre und Korruptionsvorwürfe im Stadtrat – Was bedeutet das für OB Borris?

E-Mail-Affäre zum Wintermarkt Tribunal im Magdeburger Stadtrat: Oberbürgermeisterin stellt sich kritischen Fragen

War es Amtsmissbrauch? Im Zuge der E-Mail-Affäre um Winter- und Weihnachtsmarkt stellte sich Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris kritischen Fragen im Stadtrat. Und es gibt Konsequenzen.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 29.08.2025, 16:03
Aufarbeitung der E-Mail-Affäre rund um den Magdeburger weihnachts- und Wintermarkt: Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) stellte sich den kritischen Fragen im Magdeburger Stadtrat.
Aufarbeitung der E-Mail-Affäre rund um den Magdeburger weihnachts- und Wintermarkt: Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) stellte sich den kritischen Fragen im Magdeburger Stadtrat. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Der Vorwurf der Korruption lag im Raum. Auch von Amtsmissbrauch wurde gesprochen. Der Magdeburger Stadtrat ging mit Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos), die sich zu der E-Mail-Affäre rund um den Wintermarkt der Schweizer Milchkuranstalt äußerste, nicht zimperlich um. Zwischenzeitlich wirkte die Aussprache wie ein Tribunal. Fest steht: Es wird Konsequenzen geben.