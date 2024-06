Magdeburg - Mit Tränen in den Augen und sichtlich gerührt bedankte sich Heinz Pechau bei der kleinen Gästeschar, die ihn im Magdeburger Bischof-Weskamm-Haus zu seinem 102. Geburtstag besuchte. Erst seit März 2024 wohnt er dort, vorher lebte er mit Unterstützung seiner Familie in seinem Haus im Stadtteil Hopfengarten in der Karl-Marx-Siedlung.

Dort ist er als bis dahin ältester Anwohner bekannt wie der sprichwörtlich bunte Hund, weshalb auch einige Mitglieder des Siedlervereins zum Gratulieren gekommen waren. Bekannt ist er aber nicht nur wegen des hohen Alters, sondern auch wegen seiner musikalischen Qualitäten.

Mit dem Akkordeon auf vielen Festen als Unterhalter aufgetreten

Denn jahrzehntelang spielte er mit seinem Akkordeon auf etlichen Festen. Zusammen mit Joachim Mertens unterhielt er die Besucher stets prächtig, erinnern sich die Hopfengärtner. Zum Jubiläum brachten ihm seine „Ziehharmonika-Mädels“ Marianne und Monika, mit denen er zuletzt auftrat, ein Ständchen auf ihren Instrumenten.

Heinz Pechau wurde in Magdeburg geboren und hat sein ganzes Leben hier verbracht. Den Großteil davon mit seiner geliebten Ingeburg, mit der er über 75 Jahre verheiratet gewesen war, bevor sie 2023 starb.

Genauso treu war er im Berufsleben: Als Elektromeister war er von der Lehre bis zur Rente im Sket tätig gewesen. Gratulieren konnten jetzt sein Sohn mit Frau, zwei Enkel und drei Urenkel.