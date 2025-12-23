Das MDCC-Weihnachtssingen in der Avent-Arena, dem Heimspielstadion des 1. FC Magdeburg, zog wieder mehr als 25.000 Fans an. Hier sind die ersten Fotos.

Magdeburg. - Das Weihnachtssingen im Stadion des 1. FC Magdeburg hat auch 2025 Tausende Magdeburger und Gäste angezogen. Gemeinsam stimmten sie sich beim MDCC-Weihnachtssingen auf das Fest ein. Hier sind Fotos vom Weihnachtssingen 2025: