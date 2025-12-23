weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Sachsen-Anhalts größte Weihnachtsfeier: Mit vielen Fotos: 25.000 Magdeburger singen Weihnachtslieder

Jetzt live:
Lichter, Lieder, Liebe: Das Weihnachtssingen ist zurück - Livestream erstmals auf volksstimme.de
Lichter, Lieder, Liebe: Das Weihnachtssingen ist zurück - Livestream erstmals auf volksstimme.de

Sachsen-Anhalts größte Weihnachtsfeier Mit vielen Fotos: 25.000 Magdeburger singen Weihnachtslieder

Das MDCC-Weihnachtssingen in der Avent-Arena, dem Heimspielstadion des 1. FC Magdeburg, zog wieder mehr als 25.000 Fans an. Hier sind die ersten Fotos.

Von rs Aktualisiert: 23.12.2025, 18:49
Weihnachtssingen 2025 in Magdeburg.
Weihnachtssingen 2025 in Magdeburg. Eroll Popova

Magdeburg. - Das Weihnachtssingen im Stadion des 1. FC Magdeburg hat auch 2025 Tausende Magdeburger und Gäste angezogen. Gemeinsam stimmten sie sich beim MDCC-Weihnachtssingen auf das Fest ein. Hier sind Fotos vom Weihnachtssingen 2025: