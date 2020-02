Sie wolllen am Marathon in Magdeburg teilnehmen, sind aber noch nicht fit genug? Volksstimme und Klinikum Magdeburg helfen nach.

Magdeburg (vs) l Wollen Sie Laufen lernen – aber richtig? So, dass Sie schon im Herbst 2020 10, 21 oder gar 42 Kilometer bewältigen? Dann bewerben Sie sich bis zum 29. Februar für die Teilnahme an der „Mission Marathon“. Mit der neuen Mitmach-Aktion von Volksstimme und Klinikum Magdeburg wollen wir Freizeitläufern und solchen, die es werden wollen, auf die Sprünge helfen. Ein Team von Sportmedizinern erstellt für jeden Teilnehmer einen individuellen Übungsplan; mehrere Medizin-Checks, Ernährungs- und Gesundheitsberatung ergänzen das Training. Und die Volksstimme-Redaktion begleitet die Läufer in den nächsten acht Monaten bei ihren Trainingsfortschritten.

Das große Ziel ist die Teilnahme beim Magdeburg-Marathon am 25. Oktober – ob Sie 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon laufen, entscheiden Sie selbst. Um mitzumachen, müssen Sie weder supersportlich sein noch ein Idealgewicht auf die Waage bringen. Auch Sportneulinge jeden Alters sind willkommen.

Für die Bewerbung sind folgende Angaben erforderlich:

Vor- und Nachname

Alter, Geschlecht

Größe

Gewicht

aktueller Trainingsumfang (km/Woche, Aktivität)

Wettkampferfahrung ja/nein, falls ja: Bestzeit (Strecke/Zeit/Jahr)

Telefonnummer (tagsüber)

Mail-Adresse

Ihr individuelles Ziel (10 km, Halbmarathon, Marathon)

bekannte Vorerkrankungen / Einnahme von Medikamenten

Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sie unterliegen der medizinischen Schweigepflicht und dem redaktionellen Datenschutz. Aus allen Einsendungen werden sechs bis acht Teilnehmer ausgewählt. Für Trainingsprogramm und Untersuchungen entstehen Ihnen keine Kosten. Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 29. Februar an:

sekretariat@volksstimme.de

Betreff: Mission Marathon

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.