In Magdeburg fahren am Wochenende Modelleisenbahnen durch eine Ausstellung.

Magdeburg - „Achtung an der Bahnsteigkante!“, heißt es am 28. und 29. Oktober 2023 in den Räumen der Tanzschule Diefert in der Albert-Schweitzer-Straße in Magdeburg-Nord. Dort, wo sonst Tanzpaare herumwirbeln, drehen Modelleisenbahnen ihre Runden.

Die Magdeburger Eisenbahnfreunde laden gemeinsam mit den Straßenbahnfreunden und weiteren Modellbauvereinen zur traditionellen Schau ihrer Anlagen ein. Bereits am Freitag schauten Kinder aus dem Stadtteiltreff „Oase“ den Modelleisenbahnern über die Schulter und entdeckten die vielen, kleinen Details auf den liebevoll gestalteten Landschaften.

Die Ausstellung ist am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Neben den Modellbahnanlagen gibt es Stände rund um das Hobby sowie eine Bastelstraße.