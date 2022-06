Moderne Audioguides für das Magdeburger Friseurmuseum

Das Magdeburger Friseurmuseum nutzt ab sofort das gleiche Audioguide-System wie der Louvre in Paris. Mit den Geräten erfahren die Besucher Wissenswertes über die Exponate.

Magdeburg - Dass sie einmal ihr Friseurmuseum in einem Atemzug mit der weltberühmten Eremitage in Sankt Petersburg und dem Louvre in Paris nennen kann, hätte sich Barbara Psoch wohl nie träumen lassen. Und doch ist das ab sofort möglich.