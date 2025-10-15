Nach dem Heimatverein in Parey hat die Baumpflanz-Challenge auch die Gemeinde Elbe-Parey erreicht: Ein neuer Baum wurde daher an der Kita „Sonnenschlößchen“ gepflanzt.

An der Kita „Sonnenschlößchen“ in Parey ist eine Kastanie im Zuge der Baum-Challenge gepflanzt worden.

Parey. - Drei Kindertagesstätten durften sich vor Kurzem über Farben vom Genthiner Malermeister Mathias Ebert freuen, darunter auch die Kita „Sonnenschlößchen“ in Parey.

Damit durften die Einrichtungen ihre Spielplätze neu gestalten und anstreichen – als Belohnung hat es einen gemeinsamen Ausflug mit dem Malerbetrieb in den Tierpark Zabakuck gegeben.

Nun hat sich auch auf dem Vorplatz der Kita etwas getan: Auf dem Friedensplatz ist eine neue Kastanie gepflanzt worden. Dabei wurden Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz, Pareys stellvertretende Ortsbürgermeisterin Maria Kolberg, Gemeinderat Walter Henning und die Mitarbeiter der Gemeinde fleißig von den Kindern unterstützt.

Die Aktion hat im Rahmen der Baumpflanz-Challenge stattgefunden, die momentan ihre Runde in der Gemeinde macht. Zuvor hatte unter anderem bereits der örtliche Heimatverein zwei Ahornbäume in der Hirtengasse an der Ecke zur Schlüterstraße gepflanzt, die an den verstorbenen Gemeindebürgermeister Bernhard Melchert erinnern sollen.