In Magdeburg findet ein Mosaik-Treffen statt. Dort können die beliebten Comics aus der DDR gekauft, getauscht und verkauft werden. Außerdem gibt es eine Ausstellung mit handgefertigten Digedag-Figuren.

Mosaik-Treffen in Magdeburg: Alte Schätze werden verkauft

Beleibte Comics in der DDR

Die Digedags waren bei Kindern und Jugendlichen, die in der DDR-Zeit aufgewachsen sind, besonders beliebt. In Magdeburg findet nun ein Mosaik-Treffen statt.

Magdeburg. - In Magdeburg findet ein Mosaik-Treffen für alle Fans und Sammler der DDR-Comics statt. Im Offenen Treff Nordwest gibt es am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juni 2025, außerdem eine Ausstellung von Thomas Klettke zu sehen. Gezeigt werden die Digedags aus Sperrholzplatten gefertigt und mit Acryl bemalt.

Wer seine Kindheit und Jugend zu DDR-Zeiten verlebt hat, wird das Mosaik kennen. Als Alternative zu Micky Maus & Co. war es der beliebteste Comic. Noch heute erleben die Abrafaxe als Titelfiguren ihre Abenteuer. Doch noch vor ihnen waren bereits die Digedags unterwegs, die bei Thomas Klettke bis heute einen großen Stellenwert haben. Er hatte daher auch schon eine Ausstellung mit seinen Kindheitshelden in der Stadtteilbibliothek im Magdeburger Einkaufszentrum Florapark.

Thomas Klettke bei seiner Ausstellung in der Stadtteilbibliothek im Magdeburger Florapark 2024. Foto: Stefan Harter

Mosaik-Treff in Magdeburg

Es werden einige Händler bei dem Treffen erwartet, bei denen die besonderen Comics gekauft und auch verkauft werden können. Jeder kann seine Schätze, also Hefte und Bücher, mitbringen. Es wird auch eine Schmökerecke geben.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juni 2025, findet der Magdeburger Mosaik-Treffen im Offenen Treff Nordwest an der Hugo-Junkers-Allee 54a statt. An beiden Tagen ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es gibt Essen und Getränke vor Ort.