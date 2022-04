Musik in Magdeburg: Was die Rockmusik Stiftung mit einem alten Umspannwerk vorhat

Ein altes Umspannwerk in Magdeburg wird derzeit umgebaut. Musiker aus der Stadt und Umgebung sollen dort bald eine neue Heimat finden.

Magdeburg - Ab Sommer 2022 wird es laut im ehemaligen Umspannwerk an der Liebknechtstraße in Magdeburg-Stadtfeld. Die Deutsche Rockmusik Stiftung zeichnet dafür verantwortlich. Was dort passiert, erklärt Geschäftsführer Holger Maack.