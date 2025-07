Einzelhandel im Harz Halberstadt: So reagiert Stadtverwaltung auf Existenzangst der Händler vom Breiten Weg

Die Läden am Breiten Weg in Halberstadt kämpfen ums Überleben, Passanten finden sich auf der Baustelle nicht mehr zurecht. Die Händler fühlen sich mit ihren Problemen allein gelassen. Die Stadtverwaltung kann das so nicht nachvollziehen.