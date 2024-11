Magdeburg. - Es ist kein Strafprozess, sondern ein Sicherungsverfahren, das am Freitag, 1. November, am Landgericht Magdeburg begonnen hat. Einem 32-Jährigen werden Vergewaltigung und andere Sexualstraftaten vorgeworfen. Das Gericht muss am Ende mehrerer Prozesstage darüber entscheiden, ob der Beschuldigte in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Denn er soll wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig sein. Aktuell ist er bereits in der Psychiatrie untergebracht. Zum Auftakt schwieg der Magdeburger zu den insgesamt sechs Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden.

