Nachdem immer wieder unachtsame Autofahrer in den Gleisen der Magdeburger Straßenbahn landen, ist diesmal ein Bus der MVB auf Abwege geraten.

Magdeburg - Immer wieder fahren in Magdeburg Autofahrer in das Gleisbett der Straßenbahn. Besonders „beliebt“ ist dabei die Unterführung am Buckauer Bahnhof, wo regelmäßig Fahrzeuge von den Schienen geholt werden müssen.