Corona in Magdeburg: MVB dünnen Fahrplan für Bus und Bahn aus

Magdeburg - Normalerweise fahren die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) nur in den Sommer- und in den Weihnachtsferien nach einem Ferienfahrplan. Wegen der Corona-Krise wird dieser aber anders als sonst üblich nun zum Beginn der Winterferien am 14. Februar in Kraft gesetzt. Was bedeutet das?

So fahren die Straßenbahnen ab 14. Februar 2022

Die Straßenbahnen fahren somit montags bis freitags im 15-Minuten-Takt, die Busse darauf abgestimmt. Der Nachtverkehr bleibt unberührt. Die Fahrzeiten sind in den ausgehängten Fahrplänen in der Spalte „Montag – Freitag Weihnachts-/Sommerferien“ ersichtlich und in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet sowie in den Smartphone-Apps easy.Go und in der Fahrplanauskunft des Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt berücksichtigt.

Aus heutiger Sicht ist beabsichtigt, tatsächlich nur in den Winterferien nach dem Ferienfahrplan zu fahren. „Eine weiterführende Entscheidung wird in der kommenden Woche in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf getroffen“, sagte Laura Luise Wegner, Assistentin der MVB-Geschäftsführung.

„Hintergrund der notwendigen Anpassung ist das aktuelle Pandemiegeschehen, was die durch das Unternehmen geplanten Abwesenheiten inzwischen deutlich überschreitet“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Unternehmen. Die Ursachen der Abwesenheiten sind hauptsächlich Quarantäne – oder Isolationsmeldungen, Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeitenden selbst oder der im Haushalt lebenden Kinder. Rund 20 Prozent des Fahrpersonals können derzeit nicht arbeiten.

Die Einschränkungen sind teil eines Notfallplans: Aufgrund der pandemischen Entwicklung hätten die MVB in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Magdeburg beschlossen, „die Stufe 1 des mehrstufigen Pandemiefahrplans zu veranlassen“, heißt es in der Mitteilung.

Einschränkungen wie in früheren Jahren

In einigen der vergangenen Jahre hatte es bereits Einschränkungen in der Grippe- und Erkältungszeit gegeben. Unter anderem war dies im Jahr 2018 der Fall. Dieser saisonal üblichen Entwicklung des Krankenstands hatte das Unternehmen allerdings mit der Einstellung neuer Mitarbeiter entgegengewirkt. Die Situation mit vielen Erkrankungen Erwachsener, aber auch von Kindern, die in häuslicher Quarantäne beaufsichtigt werden müssen, stellen Familien und Unternehmen ebenso wie viele gesellschaftliche Bereiche eine große Herausforderung dar. Die Situation war bereits im November 2021 wegen Corona angespannt und es gab Ausfälle im Fahrplan.

In der Hochphase der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 hatte es schon einmal pandemiebedingte Einschränkungen im Angebot an Bussen und Straßenbahnen in Magdeburg gegeben . Damals aber waren - anders als jetzt - die Zahlen der Fahrgäste massiv eingebrochen. Von diesem Tiefpunkt hatte sich die Nachfrage der Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs inzwischen wieder deutlich erhöht, ohne dabei aber bereits wieder das Vorkrisen-Niveau zu erreichen.