MVB: In Magdeburg steigen ab 1. Januar die Preise für Fahrscheine

Magdeburg - Ab dem 1. Januar 2022 gelten im Marego-Tarifverbund neue Fahrpreise – und damit werden auch viele Fahrscheine und Zeitkarten in den Fahrzeugen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), in den Regionalbussen und den Zügen des Nahverkehrs teurer. Zum zweiten Mal werden die Preise damit zum Jahreswechsel angepasst – in den Jahren zuvor mussten die Passagiere ab August tiefer in die Tasche greifen.