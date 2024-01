Straßenbahn in Magdeburg: Nach dem Baustart am Hasselbachplatz - Erneuerung der Gleise gestartet

Auch das ist eine Folge der Arbeiten am Hassel: Linie 10 fährt zum Messegelände und nicht nach Sudenburg. Hier rollt eine Bahn an der Haltestelle Allee-Center mit dem Blauen Bock im Hintergrund ein. Außer der Linie 4 würde hier sonst außerdem auch die Linie 6 fahren, die bis Mitte des Jahres aber über die Haltestelle Alter Markt und den Nordbrückenzug umgeleitet wird.

Magdeburg. - Am Montag sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) in ein neues Großprojekt gestartet. Nach mehr als 20 Jahren intensiver Nutzung werden die Gleisanlagen der Straßenbahn am Hasselbachplatz erneuert. Für ein knappes Jahr sorgt das für Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer und auch für Einschränkungen für die Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr in der Landeshauptstadt.