Video: Erster Test für neue Magdeburger Straßenbahnen

Noch ein paar Monate müssen sich die Magdeburger gedulden. Dann werden die ersten neuen Straßenbahnen auf den Gleisen der MVB zu sehen sein. Schulungen finden jetzt schon in einem Modell statt.

Birgit Münster-Rendel, Geschäftsführerin der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), hat im Schulungsmodul für die neuen Straßenbahnen Platz genommen. In dem Modell werden die Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens ausgebildet.

Magdeburg - Großer Bahnhof im Betriebshof Nord in Magdeburg: Am Rande der Großbaustelle für die neue Wagenhalle haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe ihr Schulungsmodell für die neuen Straßenbahnen in Betrieb genommen. Es ist fünf Tonnen schwer. Aus Holz und Kunststoff gefertigt bildet es ein Führerhaus der neuen Bahnen nach.