Advent an Magdeburger Denkmal

Der Weihnachtsmarkt an der Düppler Mühle findet 2024 wieder statt.

Magdeburg - Der Weihnachtsmarkt an der Düppler Mühle ist seit vielen Jahren ein fester Termin im Kalender der Olvenstedter. Anfang der Woche kündigte der Verein zum Erhalt der Düppler Mühle jedoch an, den Markt für 2024 abzusagen.

Der Grund: „Die neuerlichen Anforderungen der Stadt an Veranstaltungen wie unseren Weihnachtsmarkt sind immens und in der Kürze bis zum Termin nicht mehr umsetzbar“, wie der Verein mitteilte.

Veranstalter von Festen und Märkten haben nämlich ein Schreiben aus der Stadtverwaltung erhalten, das verlangt, ein schriftliches Sicherheitskonzept zur Prüfung vorzulegen. Beim Sicherheitskonzept gehe es unter anderem um den Nachweis, wie viele Ordner gestellt werden, wie Fluchtwege organisiert seien und wie eine Erstversorgung gewährleistet werde. Nach dem Volksstimme-Artikel zur Absage des traditionellen Marktes rund um das Denkmal hat der Vorsitzende des Mühlenvereins viele Anrufe bekommen – darunter auch einen vom Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug. Es folgte eine Einladung ins Rathaus mit dem Ziel, eine gemeinsame Lösung zu finden.

150 Euro Mehrkosten für Magdeburger Verein

Das Ergebnis: Der Weihnachtsmarkt wird stattfinden. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass es das Gespräch gab“, sagt der Vorsitzende des Vereins zum Erhalt der Düppler Mühle, Carsten Bartels. In dem Gespräch habe sich herausgestellt, dass der Verein mit seiner Veranstaltung schon viele Punkte auf der Sicherheits-Checkliste erfülle. Ein paar Anschaffungen seien dennoch notwendig: „Wir haben aktuell nur einen einfachen Feuerlöscher. Einen Feuerlöscher speziell für Fettbrand müssen wir noch besorgen.“

Rund 150 Euro müsse der Verein zusätzlich investieren. Ein paar organisatorische Einbußen gibt es ebenfalls: Der Weihnachtsmann Rudi hat den Termin bereits neu vergeben – daher musste der Verein sich einen neuen Weihnachtsmann organisieren. Auch das Kinderkarussell wurde nach der Absage anderweitig verliehen.

Essen, Getränke und Kinderschminken

Trotzdem findet der Markt am Sonnabend, 7. Dezember 2024, von 14 bis 18 Uhr statt. Es wird Stände mit Essen und Getränken geben sowie Kinderschminken. Aus dem Fonds der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Nordwest/Neu-Olvenstedt werden 200 Euro zusätzlich für den Markt ausgegeben. Diese sollen in kleine Geschenke für die jüngsten Besucher investiert werden. Das wurde in der jüngsten Sitzung beschlossen. Weitere 400 Euro aus dem Fonds waren seit Jahresanfang für die weihnachtliche Veranstaltung verplant.

Auch der Beigeordnete Ronni Krug ist froh über die Entscheidung des Vereins: „Wir wollen keinen kleinen Markt in der Stadt verhindern. Es gibt für alles eine Lösung. Wir wollen aber sehen, dass die Veranstalter sich mit den möglichen Gefahren auseinandersetzen.“

Hilferuf des Magdeburger Vereins

Den Volksstimme-Artikel habe Krug als „Hilferuf“ empfunden. „Bei dem Gespräch kam heraus, dass der Verein schon viele Punkte erfüllt, aber gar nicht konkret wusste, worauf es ankommt“, erklärt er. Zusammen sei dann das Sicherheitskonzept verschriftlicht worden.