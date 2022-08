Badeverbot in Magdeburg am Neustädter See aufgehoben

Mehrere Tage galt an zwei Abschnitten am Neustädter See in Magdeburg ein Badeverbot. Am Montag wurde es wieder aufgehoben.

Zwei Strände am Neustädter See waren seit Donnerstagmittag für den Badebetrieb gesperrt.

Magdeburg (vs) - Das Badeverbot für den Textilstrand und den Kinderstrand des städtischen Strandbades am Neustädter See ist am 15. August 2022 aufgehoben worden. Seitdem gilt dort bis auf Weiteres die städtische Warnstufe 1. Badende werden weiter um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten, teilte die Stadt Magdeburg mit.

Zuvor waren die zwei Abschnitte mehrere Tage fürs Baden gesperrt. Grund war am Donnerstag der starke und deutlich sichtbare Blaualgenbefall. Auch für das Freibad Carl-Miller-Bad in Magdeburg wurde am Donnerstag eine vorzeitige Schließung angekündigt. Dafür gab es jedoch einen anderen Grund.

Warnhinweise befinden sich unter anderem an den Kassen und Rettungstürmen. Die Stadtverwaltung bittet darum, nach dem Baden die zusätzlich aufgestellten Duschen zu nutzen, auch bei Warnstufe 1.

Die Blaualgen (Cyanobakterien) können insbesondere für vorbelasteten Personen (bspw. Allergiker), aber auch Kleinkinder (bspw. durch verschlucken) giftig sein. So können diese allergischen Reaktionen oder Hautreizungen auslösen. Aktuelle Informationen finden Badegäste hier.