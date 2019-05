Dieb zeigt Reue: Die Anfang Mai 2019 gestohlenen Teile vom Modell der Wehranlage am Magdeburger Fürstenwall sind wieder da. Der Langfinger brachte sie zurück - und hinterließ diesen Zettel. Quelle: AQB Magdeburg

Die Diebe, die Teile des Modells am Fürstenwall in Magdeburg, darunter das Domdach, entwendeten, haben diese wieder zurückgebracht.

Magdeburg l Er ist wieder da! In der Nacht zum Sonnabend haben die Unbekannten, die Anfang Mai 2019 Teile des Modells der Wehranlage der Bastion Cleve in Magdeburg gestohlen hatten, wieder zurück gebracht.

Ein Zeuge meldete sich 11. Mai 2019 beim Projektträger, der städtischen Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung (AQB), und berichtete, dass die Teile auf der in den Schaubereich führenden Rampe abgestellt worden seien. Wie sich kurze Zeit später den AQB-Mitarbeitern vor Ort zeigte, waren es die zuvor gestohlenen Modellteile: das Dach vom Dom aus Eichenholz sowie die Sakristei von der Bastion Cleve.

Diebstahl in der Nacht

Die Volksstimme hatte nach dem Diebstahl in der Nacht zum 4. Mai 2019 über das Verschwinden der aufwändig gefertigten Modellteile aus Eiche berichtet. "Der öffentliche Druck war dann wohl doch recht groß", vermutet AQB-Geschäftsführerin Alexandra Rießler. Der Dieb habe "wohl Bauchkniepen bekommen", meinte die AQB-Chefin gegenüber der Volksstimme, und die Teile deshalb zurückgebracht.

Der oder die Unbekannte(n) legte(n) sogar noch einen Zettel dazu, auf dem steht: "Hier ist euer Dom wieder! Wenn er so scheiß wichtig ist! Sorry ;)"

Dom wird wieder aufgestellt

Alexandra Rießler und ihre Mitarbeiter freut die Einsicht des Langfingers. Die Teile hätten nur ein paar Kratzer abbekommen. Die würden in den nächsten Tagen beseitigt. Am Donnerstag sollen der Dom und das Seitengebäude dann wieder in der Bastion aufgestellt werden und das Eichenholzmodell komplettieren.

Es besteht aus rund 350 Teilen und zeigt im Maßstab von 1:100 den südöstlichen Bereich der Magdeburger Festungsanlage um 1850.