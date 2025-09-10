Die Intel-Träume sind geplatzt. Magdeburg will das 400-Hektar-Areal am Eulenberg aber zurückkaufen – trotz Haushaltskrise und unklarer Preisfrage. Der Stadtrat diskutiert über mögliche Wege.

Auf dieser Fläche vor den Toren der Stadt Magdeburg sollten die Intel-Fabriken enstehen. Nach dem Rückzug des US-Chipriesen kämpft die Stadt nun um den Rückkauf der Flächen.

Magdeburg. - Intel baut nicht in Magdeburg. Was mit der 400 Hektar großen Fläche passiert, die dem US-Chipriesen gehört, ist unklar. Die Stadt hatte schon angekündigt, ihr Vorkaufsrecht nutzen zu wollen – wenn der Preis stimmt. Im Stadtrat wurde diskutiert, wie und ob das gelingen kann.