Zukunft des Intel-Ackers Nach enttäuschendem Intel-Aus: Magdeburg kämpft um Rückkauf des Grundstücks
Die Intel-Träume sind geplatzt. Magdeburg will das 400-Hektar-Areal am Eulenberg aber zurückkaufen – trotz Haushaltskrise und unklarer Preisfrage. Der Stadtrat diskutiert über mögliche Wege.
10.09.2025, 06:00
Magdeburg. - Intel baut nicht in Magdeburg. Was mit der 400 Hektar großen Fläche passiert, die dem US-Chipriesen gehört, ist unklar. Die Stadt hatte schon angekündigt, ihr Vorkaufsrecht nutzen zu wollen – wenn der Preis stimmt. Im Stadtrat wurde diskutiert, wie und ob das gelingen kann.