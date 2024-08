Magdeburg. - Auch am dritten Prozesstag ist noch kein Urteil gefallen. Der 42-jährige Angeklagte, der vor zwei Wochen unter Tränen ein Geständnis abgelegt hatte, muss sich vor dem Magdeburger Amtsgericht verantworten, weil er am 11. April 2022 vorsätzlich für eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Alt Fermersleben gesorgt haben soll. Unter Tränen hatte er am zweiten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt. Doch wie glaubhaft ist das?

