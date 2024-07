Seit 2022 können im Steinzeitdorf Randau in Magdeburg keine regulären Öffnungszeiten sowie pädagogische Angebote für Kinder mehr gewährleistet werden. Das soll sich nun wieder ändern. Wie das Museum zu einem Neustart kommt.

Museum in Magdeburg

Magdeburg - Die Jungsteinzeit liegt ganz nahe. Genauer gesagt liegt sie am Elberadweg in Randau. Das dortige Freilichtmuseum mit seinen rekonstruierten Wohnhäusern aus der Linienbandkeramik-Kultur (circa 7.300 Jahre alt) und der Schönfelder Kultur (circa 4.500 Jahre alt) erlaubt Besuchern einen Einblick in das Leben unserer Vorfahren.