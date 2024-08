Magdeburg - Nach der Netflix-Serie „Kaulitz&Kaulitz“, die im Juni dieses Jahres erschien und so erfolgreich war, geht es weiter mit der TV-Präsens der Tokio-Hotel-Zwillinge. Das nächste Projekt steht nämlich schon vor der Tür. In ihrer ersten eigenen ProSieben-Show „Die Superduper Show“ sucht Moderatorin Katrin Bauerfeind ab Dienstag, 17. September, die beste, also eine „superduper Show“.

Neue Show bei ProSieben mit Bill und Tom Kaulitz

Das Konzept: Fünf Prominente inszenieren jeweils eine verrückte Mini-Show. Das Besondere: Die kreativen Inspirationen und witzigen Ideen für die Mini-Shows kommen von Kindern. Das Studiopublikum entscheidet, wer die beste Show kreiert hat. Zwei der Show-Macher sind Bill und Tom Kaulitz, die ihre Band Tokio Hotel in Magdeburg gründeten.

Heute leben die Zwillinge in Los Angeles. Erstmals treten die Brüder nicht zusammen, sondern gegeneinander an. Neben ihnen treten drei weitere Personen an, die sich jeweils eine Show ausdenken. Die Show läuft ab dem Startdatum um 20.15 Uhr immer dienstags auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.de.

Neue Staffel „Kaulitz&Kaulitz“

Aber die eine neue Show bleibt nicht das einzige Format, in dem Bill und Tom Kaulitz zu sehen sind. In dem Halloween-Special der Show „LOL – Last One Laughing“ sind die beiden ebenfalls dabei. In vier Zweierteams versuchen die Teilnehmer über drei Stunden vor gruseliger Kulisse jegliches Schmunzeln zu unterdrücken und gleichzeitig die anderen Duos zum Lachen zu bringen. Bei der Show von Michael „Bully“ Herbig, die bei dem Streaming-Dienst Amazon Prime Video zu sehen ist, sind die Kaulitz-Brüder zum ersten Mal dabei. Vor einigen Wochen wurde bekanntgegeben, dass es von ihrer eigenen Netflix-Serie eine zweite Staffel geben wird.

Wann diese erscheint, ist aktuell noch unklar. Anscheinend laufen aber schon die Dreharbeiten.