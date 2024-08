Nach dem schweren Rohrbruch in Magdeburg ist ein Ende der Aufräumarbeiten noch nicht in Sicht. Eine Straße und ein Spielplatz sind wegen Wasserschäden gesperrt.

Nach Rohrbruch in Magdeburg: Straße und Spielplatz bleiben gesperrt

Nach dem schweren Wasserrohrbruch in Magdeburg laufen weiterhin die Reinigungs- und Reparaturarbeiten.

Magdeburg - Auch am Tag nach dem großen Wasserrohrbruch an einem Weg im Magdeburger Geschwister-Scholl-Park bietet sich ein Bild der Verwüstung. Circa 2 Millionen Liter Wasser hatten sich am Nachmittag des 25. Augusts 2024 ihren Weg durch den Kaiser-Otto-Ring und die umliegenden Straßen gesucht, nachdem eine Trinkwasserhauptleitung gebrochen war. Privataufnahmen zeigen einen schnellströmenden Fluss auf der Straße.