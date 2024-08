Magdeburg - Ein reißender Bach ergießt sich am Sonntagnachmittag, 25. August 2024, aus dem Magdeburger Geschwister-Scholl-Park in den Kaiser-Otto-Ring. Dort ist aber eigentlich gar kein Gewässer. Eine Trinkwasserleitung ist oberhalb der Straße geplatzt und verliert über mehrere Stunden Tausende Liter Wasser.

Video: Wassermassen überfluten Straßen in Magdeburg nach Rohrbruch (Bericht/Kamera: Stefan Harter/Thorsten Giefers, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Wasserrohrbruch in Magdeburg: Feuerwehr sperrt Straßen ab

Die Massen ergießen sich nicht nur über den Kaiser-Otto-Ring, sondern fließen auch in Richtung Gareisstraße. Der mehrere Hundert Meter entfernte Spielplatz am Haydnplatz wird überflutet. Der Sandkasten steht am Abend unter Wasser. An Autos, die am Fahrbahnrand stehen, zeigen Spuren, dass das Wasser gut zehn Zentimeter dort gestanden hat.

Auf den Gehwegen bewegen sich Menschen vorsichtig vorwärts, die dünne Schlammschicht ist gefährlich glatt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern den Bereich weiträumig ab. Während des Einsatzes sind die umliegenden Straßen abgesperrt.

Der Spielplatz am Haydnplatz in Magdeburg wurde vom Wasser überflutet. Foto: Stefan Harter

Den alarmierten Mitarbeitern der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) gelingt es schließlich, den stetigen Wasserschwall zu stoppen. Nach und nach fließt das Wasser ab und hinterlässt eine schmutzige Spur.

Am Haus direkt gegenüber des Parkwegs haben die Anwohner versucht, mit kleinen Barrieren das Wasser aus Haus und Garage zu halten. Für sie endet der Sonntagnachmittag mit reichlich Aufregung.

Reparatur von defekter Wasserleitung in Magdeburg wird länger dauern

Am Abend kommen weitere Mitarbeiter der SWM und des städtischen Tiefbauamts. Sie entscheiden, wie es weitergeht. Eine Freigabe des unmittelbaren Bereichs vor dem Parkweg wird vermutlich erst am Montag möglich sein, wohl auch weil der Untergrund auf Unterspülungen geprüft werden muss.

Der Weg zum Geschwister-Scholl-Park in Magdeburg ist nach dem Wasserrohrbruch zerstört. Foto: Stefan Harter

Zudem werden die Reinigungsarbeiten einige Zeit beanspruchen. Schließlich wird auch der Weg des historischen Schollparks nicht so schnell repariert werden können.

Laut SWM-Sprecherin Cornelia Kolberg kann es aufgrund der Größe der betroffenen Leitung zu Druckabfällen und Braunfärbung des Trinkwassers im gesamten Stadtgebiet kommen. Letztere sei aber unbedenklich. Vor Ort musste die Trinkwasserversorgung nicht unterbrochen werden.