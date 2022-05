Nach Sanierung: Die Evangelische Sekundarschule Magdeburg hat noch Platz für neue Schüler

Die Freude über die Rückkehr in die Evangelische Sekundarschule Magdeburg ist auf Seiten der Schüler groß. Anfang November 2021 bezogen sie mit ihren Lehrern das sanierte Schulhaus an der Freien Straße.

Magdeburg - „Schade, dass wir uns nicht drinnen umsehen können – rein äußerlich hat die Schule einen großen Sprung gemacht“, sagte ein Elternpaar am Rande der Rückkehr der Evangelischen Sekundarschule Magdeburg in das sanierte und modernisierte Schulhaus an der Freien Straße. Die Familie (möchte wegen anderer Bewerbungen ihren Namen nicht nennen) steht wie viele andere auch in Magdeburg bald vor der Entscheidung, welche Schule ihr Kind ab dem nächsten Schuljahr besuchen wird, wenn der Wechsel in die fünfte Klassenstufe erfolgt.