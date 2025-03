Vor wenigen Tagen ist in Magdeburg eine Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Neben der Unfallstelle ist eine Erinnerungsstätte entstanden.

Nach schrecklichem Unfall in Magdeburg: Blumen am Straßenrand

Erinnerung an getötete Frau

Trauer am Unfallort im Norden Magdeburgs.

Magdeburg - Etwas mehr als zehn Tage nach einem tragischen Unfall im Norden Magdeburgs erinnert ein Meer aus Blumen, Kerzen und Gedenktafeln an das Opfer. Vor Ort wurden Primeln, Narzissen und Nelken niedergelegt, die die Anteilnahme widerspiegeln. Entstanden ist ein Ort, an dem der 59-jährien Frau gedacht wird, die bei dem Unfall verstorben war. verstorbenen Frau zu gedenken. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort. Zeugen waren gebeten worden, sich unter der Telefonnummer 039204/72291 oder in einer Polizeidienststelle zu melden.