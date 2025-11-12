Tagelang war die Zukunft des Magdeburger Weihnachtsmarktes ungewiss – für viele Schausteller ging es um alles. Jetzt steht fest: Der Budenzauber darf starten. Die Erleichterung ist riesig, doch der Ärger über die Zitterpartie bleibt.

Betonsperren stehen rund um den Weihnachtsmarkt. Die sogenannten Nizzasperren gehören zu den Sperrsystemen, die den Budenzauber in Magdeburg sichern.

Magdeburg. - Kann der Weihnachtsmarkt stattfinden oder nicht? Diese Frage zermürbt die Schausteller des Magdeburger Weihnachtsmarktes seit Tagen. Das Treffen zwischen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris, dem Landesverwaltungsamt und der Polizei hat mehrere Stunden gedauert. Mit dem Ergebnis: Der Weihnachtsmarkt kann stattfinden. Schausteller atmen auf. Auf die Weihnachtsmarkt GmbH kommt nun noch viel Arbeit zu.