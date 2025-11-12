Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden

Nach viel Verwirrung soll der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025 nun doch starten können. Das kündigte die Oberbürgermeisterin am Mittwoch an. Geplant sind aber höhere Sicherheitsmaßnahmen.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt soll auch dieses Jahr stattfinden.

Magdeburg - Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll in diesem Jahr doch stattfinden können. Das teilte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) gestern Nachmittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus mit. Vorausgegangen war ein Gespräch zwischen Vertretern der Stadt, des Landesverwaltungsamts und der Polizei. Im Ergebnis will die Stadt bei den Sicherheitsvorkehrungen für den Markt nachsteuern.